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Тихановська предложила онлайн-голосованием наделить ее правом на переговоры с властями Беларуси

Тихановська предложила онлайн-голосованием наделить ее правом на переговоры с властями Беларуси

Киев  •  УНН

 • 15136 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Для выхода из внутриполитического кризиса один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила гражданам проголосовать за наделение ее мандата на переговоры с властями Беларуси при международном посредничестве — ОБСЕ и ООН, пишет УНН.

Детали

Это заявление она, по ее словам, готовила семь месяцев. Голосование пройдет на специально разработанной для этого платформе “Голос”.

“Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования, — заявила она в видеообращении. — Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами”.

Свое заявление Тихановская сделала незадолго до Дня воли — годовщина провозглашения независимости первого национального государства — который отмечается 25 марта. В этот день оппозиция зовет белорусов выйти на протесты — впервые после перерыва. “В преддверие 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протеста. Это шаг страха и отчаяния... Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу, но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми, а мы нет. Поэтому вы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос”, — сказала Тихановская. По ее словам, голос за переговоры — “голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение”. “Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды”, — сказала она.

“И что очень важно, это конкретный сигнал для международных партеров к действию”, — добавила Тихановская. По ее словам, это ее предложение уже поддержали западные партнеры. “Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуацией в Беларуси и заручилась поддержкой... Все они на нашей стороне. Время воспользоваться этой помощью”, — отметила она.

Цель идеи

По замыслу команды Тихановской, на переговоры должны согласиться представители правящего режима, которые готовы принимать решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. “Им переговоры нужны не меньше, чем нам. Потому что насилие и беззаконие ухудшило и их жизнь тоже”, — также заявила Тихановская. По ее словам, есть несколько сценариев развития ситуации в Беларуси, но даже самый худший и долгий вариант неизбежно приведет к переговорам.

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