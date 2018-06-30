The Washington Post: Пентагон розглядає можливість передислокації своїх військ з Німеччини

За словами джерел видання, “це звичайний аналіз, здійснюваний в Пентагоні на досить низькому рівні, варіантів дій і фінансових витрат, які можуть знадобитися при більш широкому обговоренні питань присутності військ США в Європі”.

Однак, як підкреслює видання, “все це відбувається на тлі наростаючої напруженості у відносинах між американським президентом Дональдом Трампом і канцлером ФРН Ангелою Меркель”. “Трамп на одній з нарад раніше в цьому році зі своїми помічниками з Білого дому і військовими радниками виявив інтерес до виведення військ з Німеччини, — продовжує The Washington Post. — Він сказав, що його вразила чисельність розгорнутого там американського контингенту — близько 35 тисяч військовослужбовців . При цьому Трамп поскаржився на те, що інші країни не вносять належного вкладу в забезпечення спільної безпеки”.

Як пише видання, звістка про те, що Пентагон оцінює зараз, у скільки обійдеться передислокація військ США в Європі, “викликало тривогу у європейських офіційних осіб, які намагаються зрозуміти, чи дійсно Трамп має намір піти на такий крок, чи це всього лише тактичний прийом перед переговорами на майбутньому 11-12 липня саміті НАТО в Брюсселі, де президент США, швидше за все, знову піддасть критиці союзників за те, що вони недостатньо витрачають на оборону”.

Коли газета звернулася за роз’ясненнями до Ради національної безпеки при Білому домі, там їй заявили, що “не замовляли у Пентагону проведення аналізу можливості передислокації військ США в Німеччині”. У свою чергу представник міноборони США Ерік Пехон запевнив, що питання про повне або часткове виведення військ з ФРН взагалі зараз не ставиться. За його словами, “Пентагон на регулярній основі розглядає стратегію розміщення військ і аналізує пов’язані з цим фінансові витрати”.

За даними джерел The Washington Post, “розглянуті варіанти передислокації включають повернення американських військ з Німеччини в США, а також повне або часткове перекидання їх до Польщі, керівництво якої в більшій мірі налаштоване співпрацювати з Трампом”. Не так давно Варшава виявила готовність “витратити 2 млрд доларів на те, щоб створити на своїй території базу для постійного проживання там військ США”, нагадала газета. Зараз в Європі знаходяться 60 тисяч американських військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, Трамп знову зажадав від Німеччини та інших членів НАТО збільшити витрати на оборону.