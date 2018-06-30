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The Washington Post: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии

The Washington Post: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии

Киев  •  УНН

 • 20730 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Пентагон проводит анализ возможных расходов, которые понесут США в случае вывода из Германии всех дислоцированных там войск или переброски части их в Польшу. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, передает УНН.

По словам источников издания, “это обычный анализ, осуществляемый в Пентагоне на довольно низком уровне, вариантов действий и финансовых затрат, которые могут потребоваться при более широком обсуждении вопросов присутствия войск США в Европе”.

Однако, как подчеркивает издание, “все это происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель”. “Трамп на одном из совещаний ранее в этом году со своими помощниками из Белого дома и военными советниками выказал интерес к выводу войск из Германии, — продолжает The Washington Post. — Он сказал, что его поразила численность развернутого там американского контингента — около 35 тысяч военнослужащих. При этом Трамп посетовал на то, что другие страны не вносят должного вклада в обеспечение совместной безопасности”.

Как пишет издание, известие о том, что Пентагон оценивает сейчас, во сколько обойдется передислокация войск США в Европе, “вызвало тревогу у европейских официальных лиц, которые пытаются понять, действительно ли Трамп намеревается пойти на такой шаг, или это всего лишь тактическая уловка перед переговорами на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Брюсселе, где президент США, скорее всего, вновь подвергнет критике союзников за то, что они недостаточно тратят на оборону”.

Когда газета обратилась за разъяснениями в Совет национальной безопасности при Белом доме, там ей заявили, что “не запрашивали у Пентагона проведение анализа возможности передислокации войск США в Германии”. В свою очередь представитель минобороны США Эрик Пэхон заверил, что вопрос о полном или частичном выводе войск из ФРГ вообще сейчас не ставится. По его словам, “Пентагон на регулярной основе рассматривает стратегию размещения войск и анализирует связанные с этим финансовые затраты”.

По данным источников The Washington Post, “рассматриваемые варианты передислокации включают возвращение американских войск из Германии в США, а также полную или частичную переброску их в Польшу, руководство которой в большей степени настроено сотрудничать с Трампом”. Не так давно Варшава изъявила готовность “потратить 2 млрд долларов на то, чтобы создать на своей территории базу для постоянного размещения там войск США”, напомнила газета. Сейчас в Европе находятся 60 тысяч американских военнослужащих.

Как сообщал УНН, Трамп потребовал от Германии и других членов НАТО увеличить расходы на оборону.

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