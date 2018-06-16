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The Wall Street Journal: Трамп назвав Юнкера "жорстоким вбивцею", а Париж - притулком терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Американське видання стверджує, що 45-й президент США Дональд Трамп у поводженні з іншими учасниками саміту G7 у Канаді поводився грубо і зухвало, кілька разів назвав голову Європейської комісії Жан-Клода Юнкера “жорстоким вбивцею” американських технологічних компаній, а президенту Франції Еммануелю Макрону заявив, ніби всі терористи зосереджені в Парижі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Ділова газета посилається на анонімних європейських дипломатів, які були присутні на бесідах лідерів G7 у Канаді. За їхніми даними, решта учасників зустрічі не змогли переконати Трампа скорегувати позиції у таких областях, як тарифи на імпорт товарів, імміграція, боротьба з тероризмом, охорона навколишнього середовища та інше. Ближче до завершення саміту в настрої лідерів “сімки” простежувалося розчарування з приводу небажання американського лідера “визнавати абсолютно очевидні речі”. “Настрій дійсно змінився після G7”, — наводить видання слова посадовця ЄС.

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За даними джерел The Wall Street Journal, президент США кілька разів при всіх назвав главу ЄК “жорстоким вбивцею”, критикуючи його за штрафи, накладені Брюсселем на американські технологічні компанії. Невдоволення Трампа було викликано і неможливістю вести прямі переговори із Німеччиною та Францією з торгівлі в обхід Єврокомісії. Під час іншої дискусії, присвяченій іранській угоді і боротьбі з тероризмом, господар Білого дому сказав Макрону, що той знає ситуацію не з чуток, оскільки “всі терористи знаходяться в Парижі”.

Як пише видання, Дональд Трамп вельми нетактовно повівся з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе, говорячи про проблеми з імміграцією в Європі. “Сіндзо, тобі ці проблеми не загрожують, але я можу послати тобі 25 млн мексиканців, і ти дуже скоро покинеш пост”, — наводить джерело слова американського лідера.

Нагадаємо, Білий дім відмовився коментувати приписувані Дональду Трампу виданням BuzzFeed слова про “російський Крим”

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