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The Wall Street Journal назвала Будапешт "базою російських шпигунів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російський вплив в Угорщині збільшується, російські шпигуни вільно пересуваються країною, використовуючи Будапешт як базу для підготовки до завдань в Європі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських і угорських чиновників, інформує УНН.

The Wall Street Journal назвала Будапешт "базою російських шпигунів"

Як приклад видання наводить недавню ситуацію: “На одному з прикордонних постів навчені на Заході угорські контррозвідники отримали інформацію про російського оперативника, який збирається в’їхати в Угорщину. Вони попросили дозволу на його переслідування. У дозволі відмовлено, говорилося в твердому наказі з Будапешта”.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув такі припущення. “Зараз модно звинувачувати в усьому Росію і російську розвідку”, — сказав Пєсков, додавши, що європейські країни “повинні вирішувати свої внутрішні проблеми самостійно”.

За твердженням видання, російські енергетичні компанії підписують “неафішовані угоди в Угорщині”, які, на думку критиків, спрямовані на збагачення місцевих олігархів. У тексті надалі згадується АЕС “Пакш-2”, яка Росія побудує в Угорщині за 12 млрд євро. Угорщина заробить на продажі російської електрики німецьким заводам, говорив прем’єр Віктор Орбан. У той же час станція може залишити Угорщину в боргах і зробити її залежною від Москви, зазначає The Wall Street Journal.

Крім того, ділова газета пише про приховану угоду від 2011 року, за якою російський газ, що постачається в Угорщину, “недорого” продавався місцевим енергокомпаніям, контрольованим “угорськими і російськими олігархами”. Потім компанія, газета називає одну з них — MET Hungary, перепродає газ споживачам із “хорошою вигодою”.

Нагадаємо, в липні глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що санкції Заходу шкодять двостороннім стосункам його держави з Росією. Угорський прем’єр тоді, виступаючи перед студентами Вільного університету в Румунії, зазначав, що нинішня політика Брюсселя щодо Росії заважає більшості членів союзу. За його словами, тим країнам, хто побоюється Росію (в числі таких Орбан назвав Польщу і країни Балтії), він запропонував надати додаткові гарантії. безпеки, а іншим країнам ЄС дозволити нормально торгувати із Росією.

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