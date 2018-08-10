The Wall Street Journal назвала Будапешт "базой русских шпионов"

В качестве примера издание приводит недавнюю ситуацию: «На одном из пограничных постов обученные на Западе венгерские контрразведчики получили информацию о российском оперативнике, который собирается въехать в Венгрию. Они попросили разрешения на его преследование. В разрешении отказано, говорилось в твердом приказе из Будапешта".

По утверждению издания, российские энергетические компании подписывают «не афишируемые сделки в Венгрии», которые, по мнению критиков, направлены на обогащение местных олигархов. В тексте в дальнейшем упоминается АЭС «Пакш-2», которая Россия построит в Венгрии за 12 млрд евро. Венгрия заработает на продаже российского электричества немецким заводам, говорил премьер Виктор Орбан. В то же время станция может оставить Венгрию в долгах и сделать ее зависимой от Москвы, отмечает The Wall Street Journal.

Кроме того, деловая газета пишет о скрытом соглашении от 2011 года, по которому поставляемый в Венгрию российский газ «недорого» продавался местным энергокомпаниям, контролируемым «венгерскими и российскими олигархами». Затем компания, газета называет одну из них - MET Hungary, перепродает газ потребителям с "хорошей выгодой".

Напомним, в июле глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что санкции Запада вредят двусторонним отношениям его государства с Россией. Венгерский премьер тогда, выступая перед студентами Свободного университета в Румынии, отмечал, что нынешняя политика Брюсселя в отношении России мешает большинству членов союза. По его словам, тем странам, опасаются Россию (в числе таких Орбан назвал Польшу и страны Балтии), он предложил предоставить дополнительные гарантии. безопасности, а другим странам ЕС позволить нормально торговать с Россией.