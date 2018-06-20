The Guardian склав список найкращих фільмів першого півріччя 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Британське видання The Guardian склало список кращих фільмів першого півріччя 2018 року. У список увійшли 38 картин. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Так, найбільш гідними критики назвали фільми про супергероїв "Месники: Війна нескінченності" і "Чорна пантера", а також картину "Темні часи", роль Вінстона Черчілля в якій зіграв Гері Олдман.
Крім того, в список увійшли мультфільми "Коко" і "Острів собак", спін-офф франшизи про джедаїв "Соло: Зоряні Війни. Історії" і хоррор "Тихе місце". Відзначені були також драми "120 ударів в хвилину", "Секретне досьє", біографічна комедія "Я, Тоня", фільми "Форма води", "Квадрат", "Леді Берд" і "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі".
Нагадаю, фантастичний фільм "Месники: Війна нескінченності", який вийшов в прокат в 2018 році став четвертою кінострічкою в історії, яка заробила більше 2 млрд доларів у світовому прокаті. "Месники" стали найкасовішою стрічкою в світі по виручці, отриманій в найкоротший час, - картина зібрала 1 млрд доларів за 11 днів прокату.