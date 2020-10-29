Тестування методом ПЛР не можна вважати надійним – інфекціоніст

"Так, без сумнівів. ПЛР має велику погрішність в техніці забору. Тому що якщо недостатньо вірусу, то воно не виявляє. Наприклад, мені нереально взяти мазок, тому що я починаю чихати, починаю вириватися. Тобто мені взяти мазок з того місця, де вірус, може бути неможливо. І багато є людей таких, які не дають. А з "вестибюлю" взяти мазок, то він не буде інформативний", - впевнений медик.

У такому випадку значно надійнішим та інформативнішим можуть бути, на думку Крамарева, тестування методом ІФА, зокрема, на антиген, коли береться матеріал крові, а не слизу з ротоглотки, як при ПЛР-тестуванні.

"Якщо береться матеріал крові, а не слизу з ротоглотки, то воно може бути інформативніше. Тому що тоді немає такої погрішності у заборі матеріалу. І якщо метод достатньо відпрацьований, достатньо специфічний і чутливий, не дає багато псевдопозитивних результатів, тоді він значно точніший за ПЛР", - зазначив інфекціоніст.

Зазначимо, у МОЗ вважають, що "антигенні" тест-системи на основі методу ІФА чутливіші та точніші за експрес-тести на "ковід".

Також тести на антиген методом ІФА доступніші і з точки зору цін, і з точки зору можливості їх проведення в лабораторіях по всій країні.