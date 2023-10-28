Тест з медіаграмотності повністю пройшли лише близько половини учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національний тест з медіаграмотності повністю пройшли лише близько половини з 26 тисяч учасників, повідомили у Міністерстві кульутри та інформаційної політики у суботу, пише УНН.
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Як повідомляється, 26 194 українців взяли участь у Національному тесті з медіаграмотності. І 13 980 людей пройшли його повністю.
"За результатами тестування 6% — справжні гуру медіаграмотності. 34% — майже гуру, 53% — початківці, 7% — новачки", - повідомили у МКІП.
Довідково
Перевірити себе на те, чи добре розпізнаєте маніпуляції та можете захистити себе від інформаційних небезпек, можна було на щорічному національному тесті з медіаграмотності 25 жовтня.