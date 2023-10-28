Тест по медиаграмотности полностью прошли лишь около половины участников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальный тест по медиаграмотности полностью прошли лишь около половины из 26 тысяч участников, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики в субботу, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 26 194 украинцев приняли участие в Национальном тесте по медиаграмотности. И 13 980 человек прошли его полностью.
"По результатам тестирования 6% — настоящие гуру медиаграмотности. 34% — почти гуру, 53% — начинающие, 7% — новички", - сообщили в МКИП.
Справочно
Проверить себя на то, хорошо ли распознаете манипуляции и можете ли защитить себя от информационных опасностей, можно было на ежегодном национальном тесте по медиаграмотности 25 октября.