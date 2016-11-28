Територію Мосула за останні дві доби покинуло понад 3 тис. осіб

Наразі у наметових таборах “Джед” і “Хасан Шам”, що на півдні та сході Мосула, перебуває 35 600 осіб, які, аби врятуватися, втекли з міста.

Додамо, що в рамках операції визволення Мосула від бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” вже звільнено понад 150 населених пунктів.