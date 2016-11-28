Территорию Мосула за последние двое суток покинули более 3 тыс. человек

Сейчас в палаточных лагерях "Джед" и "Хасан Шам" на юге и востоке Мосула находится 35 600 человек, которые, чтобы спастись, сбежали из города.

Добавим, что в рамках операции освобождения Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство" уже освободили более 150 населенных пунктов.