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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Территорию Мосула за последние двое суток покинули более 3 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7412 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За последние 48 часов освобожденные от террористов "Исламского государства" территории Мосула, а также районы боевых действий, покинули 3 200 человек, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Территорию Мосула за последние двое суток покинули более 3 тыс. человек

Сейчас в палаточных лагерях "Джед" и "Хасан Шам" на юге и востоке Мосула находится 35 600 человек, которые, чтобы спастись, сбежали из города.

Добавим, что в рамках операции освобождения Мосула от боевиков террористической организации "Исламское государство" уже освободили более 150 населенных пунктов.

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