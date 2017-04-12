Тенісна збірна України оголосила склад на матч Кубка Федерації проти Німеччини

До складу "жовто-блакитної" збірної капітан Михайло Філіма викликав: Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Ольгу Савчук і Надію Кіченок.

Натомість капітан німкень Барбара Ріттнер вибрала до складу: Ангелік Кербер, Лауру Зігмунд, Юлію Гергес і Каріну Віттхефт.

Відзначимо, що капітан команди може зробити 2 заміни до попереднього складу за годину до початку офіційної церемонії жеребкування (21 квітня).

Примітно, що Л.Зігмунд минулого тижня дійшла до півфіналу турніру WTA Premier у Чарльстоні, де в трьох сетах програла майбутній переможниці Дарії Касаткіній.

Нагадаємо, збірна України програла Португалії у матчевій зустрічі Кубка Девіса.