Тенісна збірна України оголосила склад на матч Кубка Федерації проти Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Головні капітани збірних України та Німеччини оголосили заявки команд на тенісний матч плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації, який відбудеться в Штутгарті 22 і 23 квітня, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кубка Федерації в Twitter.
До складу "жовто-блакитної" збірної капітан Михайло Філіма викликав: Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Ольгу Савчук і Надію Кіченок.
Натомість капітан німкень Барбара Ріттнер вибрала до складу: Ангелік Кербер, Лауру Зігмунд, Юлію Гергес і Каріну Віттхефт.
Відзначимо, що капітан команди може зробити 2 заміни до попереднього складу за годину до початку офіційної церемонії жеребкування (21 квітня).
Примітно, що Л.Зігмунд минулого тижня дійшла до півфіналу турніру WTA Premier у Чарльстоні, де в трьох сетах програла майбутній переможниці Дарії Касаткіній.
Нагадаємо, збірна України програла Португалії у матчевій зустрічі Кубка Девіса.