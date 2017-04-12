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Тенісна збірна України оголосила склад на матч Кубка Федерації проти Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Головні капітани збірних України та Німеччини оголосили заявки команд на тенісний матч плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації, який відбудеться в Штутгарті 22 і 23 квітня, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Кубка Федерації в Twitter.

До складу "жовто-блакитної" збірної капітан Михайло Філіма викликав: Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Ольгу Савчук і Надію Кіченок.

Натомість капітан німкень Барбара Ріттнер вибрала до складу: Ангелік Кербер, Лауру Зігмунд, Юлію Гергес і Каріну Віттхефт.

Відзначимо, що капітан команди може зробити 2 заміни до попереднього складу за годину до початку офіційної церемонії жеребкування (21 квітня).

Примітно, що Л.Зігмунд минулого тижня дійшла до півфіналу турніру WTA Premier у Чарльстоні, де в трьох сетах програла майбутній переможниці Дарії Касаткіній.

Нагадаємо, збірна України програла Португалії у матчевій зустрічі Кубка Девіса.

Українські Національні Новини

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