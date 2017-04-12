Теннисная сборная Украины объявила состав на матч Кубка Федерации против Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Главные капитаны сборных Украины и Германии объявили заявки команд на теннисный матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Штутгарте 22 и 23 апреля, сообщает УНН со ссылкой на страницу Кубка Федерации в Twitter.
В состав "желто-голубой" сборной капитан Михаил Филима вызвал: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежду Киченок.
Зато капитан немок Барбара Риттнер выбрала в состав: Кербер, Лауру Зигмунд, Юлию Гергес и Карину Виттхефт.
Отметим, что капитан команды может сделать 2 замены в предыдущий состав за час до начала официальной церемонии жеребьевки (21 апреля).
Примечательно, что Л.Зигмунд на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA Premier в Чарльстоне, где в трех сетах проиграла будущей победительнице Дарьи Касаткиной.
Напомним, сборная Украины проиграла Португалии в матчевой встречи Кубка Дэвиса.