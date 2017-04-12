Теннисная сборная Украины объявила состав на матч Кубка Федерации против Германии

В состав "желто-голубой" сборной капитан Михаил Филима вызвал: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежду Киченок.

Зато капитан немок Барбара Риттнер выбрала в состав: Кербер, Лауру Зигмунд, Юлию Гергес и Карину Виттхефт.

Отметим, что капитан команды может сделать 2 замены в предыдущий состав за час до начала официальной церемонии жеребьевки (21 апреля).

Примечательно, что Л.Зигмунд на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA Premier в Чарльстоне, где в трех сетах проиграла будущей победительнице Дарьи Касаткиной.

Напомним, сборная Украины проиграла Португалии в матчевой встречи Кубка Дэвиса.