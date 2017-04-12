Теннисная сборная Украины объявила состав на матч Кубка Федерации против Германии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75419 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110663 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168830 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124066 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115021 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105968 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159482 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисная сборная Украины объявила состав на матч Кубка Федерации против Германии

Теннисная сборная Украины объявила состав на матч Кубка Федерации против Германии

Киев  •  УНН

 • 10163 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Главные капитаны сборных Украины и Германии объявили заявки команд на теннисный матч плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Штутгарте 22 и 23 апреля, сообщает УНН со ссылкой на страницу Кубка Федерации в Twitter.

В состав "желто-голубой" сборной капитан Михаил Филима вызвал: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежду Киченок.

Зато капитан немок Барбара Риттнер выбрала в состав: Кербер, Лауру Зигмунд, Юлию Гергес и Карину Виттхефт.

Отметим, что капитан команды может сделать 2 замены в предыдущий состав за час до начала официальной церемонии жеребьевки (21 апреля).

Примечательно, что Л.Зигмунд на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира WTA Premier в Чарльстоне, где в трех сетах проиграла будущей победительнице Дарьи Касаткиной.

Напомним, сборная Украины проиграла Португалии в матчевой встречи Кубка Дэвиса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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