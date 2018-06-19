Тенісистки Костюк і Козлова вилетіли з турніру у Мальорці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На трав'яному турнірі Mallorca Open - International з призовим фондом у 250 тис. дол. відбулися перші поєдинки стартового кола основної сітки, передає кореспондент УНН.
Українці Марті Костюк, яка отримала "вайлд кард" від організаторів, протистояла 7-ма сіяна чешка Люсі Шафаржова (53 ракетка світу).
Попри 8 подач на виліт проти 3 в опонентки та 2 із 2 реалізованих брейкпойнтів в українки, за 1 годину та 38 хвилин перемога дісталася Шафаржовій – 6:4, 7:5. Чешка реалізувала 4/10 брейкпойнтів та припустилася менше подвійних помилок – 5:11.
В іншому протистоянні третя ракетка України Катерина Козлова в трьох сетах поступилася переможниці кваліфікаційного відбору, 91-й ракетці світу Софії Кенін із США – 3:6, 6:3, 3:6.
Зустріч тривала більше двох годин. На рахунку Козлової 1 подача навиліт, 9 подвійних помилок, 4 із 10 реалізованих брейкпойнтів. В американки 5 брейків, 5 ейсів і 8 подвійних помилок.
Таким чином, в одиночному розряді турніру в Мальорці українок не залишилось.
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна виграла перший поєдинок на змаганнях WTA у Великій Британії.