Теннисистки Костюк и Козлова вылетели из турнира в Мальорке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На травяном турнире Mallorca Open - International с призовым фондом в 250 тыс. долл. состоялись первые поединки стартового круга основной сетки, передает корреспондент УНН.
Украинке Марте Костюк, которая получила “вайлд кард” от организаторов, противостояла 7-я сеяная чешка Люси Шафаржова (53 ракетка мира).
Несмотря на 8 подач на вылет против 3 у оппонентки и 2 из 2 реализованных брейкпойнтов у украинки, за 1 час и 38 минут победа досталась Шафаржовой — 6:4, 7:5. Чешка реализовала 4/10 брейкпойнтов и допустила меньше двойных ошибок — 5:11.
В другом противостоянии третья ракетка Украины Екатерина Козлова в трех сетах уступила победительнице квалификационного отбора, 91-й ракетке мира Софии Кенин из США — 3:6, 6:3, 3:6.
Встреча длилась более двух часов. На счету Козловой 1 подача навылет, 9 двойных ошибок, 4 из 10 реализованных брейкпойнтов. У американки 5 брейков, 5 эйсов и 8 двойных ошибок.
Таким образом, в одиночном разряде турнира в Мальорке украинки не осталось.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина выиграла первый поединок на соревнованиях WTA в Великобритании.