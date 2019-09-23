Тенісистка Ястремська встановила особистий рекорд в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В оновленому рейтингу WTA друга ракетка України 19-річна Даяна Ястремська встановила новий персональний рекорд, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Цього разу уродженка Одеси додала одну сходинку та перемістилася на 27 рядок (1795). Суттєвий ривок здійснила 17-річна Марта Костюк – 182 (+33), також три сходинки додала Ангеліна Калініна – 177.
Еліна Світоліна (5160) зберегла звання третьої ракетки світу, Леся Цуренко залишилась 68, а Катерина Козлова і Катаріна Заватська втратили відповідно 5 і 3 щаблі – 77 і 142.
Додамо також, на чолі генерації - австралійка Ешлі Барті (6446 очок). Другою йде чешка Кароліна Плішкова (6125).