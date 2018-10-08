Тенісистка Ястремська подолала перше коло турніру в Гонконзі

Одеситка Даяна Ястремська вдало провела поєдинок першого раунду із 129 ракеткою світу, переможницею кваліфікації Фанні Штоллар із Угорщини.



У кожній з двох партій українка здійснила по три брейки проти двох в опонентки – 6:4, 6:4.



В активі Ястремської 5 ейсів при 6 подвійних помилках. В суперниці 6 подач навиліт і 7 подвійних помилок.



Відзначимо, що у наступному раунді Ястремська змагатиметься із переможницею дуелі Олександра Круніч з Сербії – Сайсай Чжен (Китай).



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Додамо, що на турнірі з призовим фондом у 500 тис. дол., виступить також і Еліна Світоліна, а Леся Цуренко знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям.