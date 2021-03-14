Тенісистка Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру WTA у Мексиці

Деталі

У матчі першого кола киянка за 1 годину 40 хвилин обіграла польську тенісистку Катаржину Кава, посіяну під 9 номером – 6:4, 6:3.

За місце в основній сітці українка посперечається з Крістіною Кучовою зі Словаччини, яка вибила з турніру тертю сіяну іспанку Большову.

Зауважимо, що призовий фонд турніру сягає 235 тис. дол.

Що передувало цьому

Українка виграла п'ятий міжнародний тенісний турнір в кар'єрі.