Тенісистка Цуренко вийшла в фінал кваліфікації турніру WTA у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко успішно стартувала в кваліфікації на турнірі WTA-250 “Abierto GNP Seguros” в Монтерреї (Мексика), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
У матчі першого кола киянка за 1 годину 40 хвилин обіграла польську тенісистку Катаржину Кава, посіяну під 9 номером – 6:4, 6:3.
За місце в основній сітці українка посперечається з Крістіною Кучовою зі Словаччини, яка вибила з турніру тертю сіяну іспанку Большову.
Зауважимо, що призовий фонд турніру сягає 235 тис. дол.
Що передувало цьому
Українка виграла п'ятий міжнародний тенісний турнір в кар'єрі.