Теннисистка Цуренко вышла в финал квалификации турнира WTA в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации на турнире WTA-250 “Abierto GNP Seguros” в Монтеррее (Мексика), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
В матче первого круга киевлянка за 1:00 40 минут обыграла польскую теннисистку Катаржину Кофе, посеянной под 9 номером - 6: 4, 6: 3.
За место в основной сетке украинка поспорит с Кристиной Кучова из Словакии, которая выбила из турнира трению сеяной испанку Большову.
Заметим, что призовой фонд турнира составляет 235 тыс. Долл.
Что предшествовало этому
Украинка выиграла пятый международный теннисный турнир в карьере.