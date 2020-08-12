Тенісистка Цуренко обіграла росіянку на турнірі в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого основного раунду турніру у столиці Чехії, інформує УНН з посиланням на "Тенісний портал України."
У стартовому поєдинку киянка, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, в двох сетах зломила опір п’ятої ракетки змагань росіянки Катерини Александрової — 6:2, 6:4.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Цуренко п’ять разів брала подачу суперниці, Александрова три рази робила брейк. Росіянка вела 3:1 у другій партії, але киянка відразу ж зуміла відігратися.
Примітно, що це вже четверта поспіль звитяга Цуренко, адже вона розпочинала змагання із кваліфікації.
Додамо також, наступна суперниця українки визначиться в матчі між румункою Аною Богдан і австралійкою Сторм Сандерс.