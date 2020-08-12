Теннисистка Цуренко обыграла россиянку на турнире в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй основной раунд турнира в столице Чехии, информирует УНН со ссылкой на "Теннисный портал Украины".
В стартовом поединке киевлянка, которая попала в основную сетку через квалификацию, в двух сетах сломила сопротивление пятой ракетки соревнований россиянки Екатерины Александровой — 6:2, 6:4.
Поединок длился 1 час и 15 минут. Цуренко пять раз брала подачу соперницы, Александрова три раза делала брейк. Россиянка вела 3:1 во второй партии, но киевлянка сразу же сумела отыграться.
Примечательно, что это уже четвертая подряд победа Цуренко, ведь она начинала соревнования по квалификации.
Добавим также, следующая соперница Украинской определится в матче между румынкой Аной Богдан и австралийкой Сторм Сандерс.