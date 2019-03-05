Тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Індіан-Уеллс
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова провела стартовий поєдинок кваліфікації на турнірі WTA Premier Mandatory “BNP Paribas Open” в Індіан-Уеллс (США), передає УНН.
Уродженка Миколаєва маючи 20 номер посіву в двох сетах розібралася із володаркою “вайлд кард” Ешлі Кратцер (216 у світі) — 6:4, 6:1.
На перемогу Козлова витратила 76 хвилин.
У наступному раунді відбору на Козлову очікує матч із 2-ю сіяною, 79 ракеткою світу іспанкою Саррою Соррібес-Тормо.
Примітно, що призовий фонд турніру становить 9 млн. дол., а з основної сітки турніру стартуватимуть ще й Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Ястремська.