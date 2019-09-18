Тенісистка Костюк виграла стартовий поєдинок на змаганнях ITF
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У французькому містечку Сен-Мало 17-річна українка Марта Костюк розпочала похід за титулом турніру категорії ITF, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
Киянка у матчі першого кола подолала супротив іспанки Гіомар Марістані Сулеті (352 у світі) за 1 годину та 19 хвилин — 6:3, 6:1.
Наступною суперницею українки стала Марго Еролімос з Франції — 355 ракетка світу, яка вибила з турніру 8 сіяну Еллі Киік з США.
Примітно, що Костюк перервала серію із чотирьох поразок поспіль, яка в неї розпочалася ще в червні місяці.