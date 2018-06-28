Тенісистка Кіченок пробилася до півфіналу турніру у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Українка Надія Кіченок разом з Катериною Макаровою (Росія) пройшли в 1/2 фіналу престижного турніру парного розряду WTA Premier в Істборні (Велика Британія), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Дует на чолі з Кіченок зумів отримати перепустку в 1/2 фіналу після того, як їхні суперниці по чвертьфіналу Еліс Мертенс (Бельгія) і Демі Схюрс (Нідерланди) достроково завершили виступ при рахунку 6:2, 2:1.
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Тенісистки провели на корті менше години, за які Кіченок і Макарова оформили п'ять брейків і віддали суперницям два своїх геймах.
Зауважимо, що у півфіналі змагань із призовим фондом 852 тис. дол., Кіченок і Макарова зіграють з румунським дуетом Ірина-Камелія Бегу/ Міхаела Бузернеску.