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Теннисистка Киченок пробилась в полуфинал турнира в Великобритании

Теннисистка Киченок пробилась в полуфинал турнира в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинка Надежда Киченок вместе с Екатериной Макаровой (Россия) прошли в 1/2 финала престижного турнира парного разряда WTA Premier в Истборне (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Дуэт во главе с Киченок сумел получить пропуск в 1/2 финала после того, как их соперницы по четвертьфиналу Элис Мертенс (Бельгия) и Деми Схюрс (Нидерланды) досрочно завершили выступление при счете 6:2, 2:1.

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Теннисистки провели на корте меньше часа, за которые Киченок и Макарова оформили пять брейков и отдали соперницам два своих геймах.

Заметим, что в полуфинале соревнований с призовым фондом 852 тыс. долл., Киченок и Макарова сыграют с румынским дуэтом Бегу/Михаэла Бузернеску.

Украинские Национальные Новости

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