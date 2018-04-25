Тенісистка Бондаренко виграла два поєдинки на турнірі в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Учасниця збірної України у матчі Кубка Федерації проти Канади - Катерина Бондаренко, здобула дві перемоги на старті турніру в Стамбулі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Бондаренко спочатку виграла парну зустріч, а сьогодні здобула перемогу й в одиночному розряді. Подолала відчайдушний опір місцевої тенісистки Айпек Оз – 4:6, 6:4, 6:0.
Напередодні українка в парі з Александрою Круніч виявилися сильнішими за Дезайру Кравчук та Джуліану Олмос – 6:3, 6:3.
Зазначимо, що опоненткою Бондаренко по 1/8 фіналу в одиночці стане 75 ракетка світу словенка Полона Херцог.