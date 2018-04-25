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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Бондаренко выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

Киев • УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады - Екатерина Бондаренко, одержала две победы на старте турнира в Стамбуле, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Теннисистка Бондаренко выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а сегодня победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз - 4: 6, 6: 4, 6: 0.

Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайру Кравчук и Джулиану Олмос - 6: 3, 6: 3.

Отметим, что оппоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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