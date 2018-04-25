Теннисистка Бондаренко выиграла два поединка на турнире в Стамбуле

Бондаренко сначала выиграла парную встречу, а сегодня победила и в одиночном разряде. Преодолела отчаянное сопротивление местной теннисистки Айпек Оз - 4: 6, 6: 4, 6: 0.



Накануне украинка в паре с Александрой Крунич оказались сильнее Дезайру Кравчук и Джулиану Олмос - 6: 3, 6: 3.



Отметим, что оппоненткой Бондаренко по 1/8 финала в одиночке станет 75 ракетка мира словенка Полона Херцог.