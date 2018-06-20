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Тенісист Стаховський став чвертьфіналістом челленджера у Великій Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Киянин Сергій Стаховський виборов путівку до 1/4 фіналу тенісних змагань категорії АТР Challenger Tour в Ілклі (Велика Британія), передає УНН.

Всього 58 хвилин знадобилося 8-му сіяному аби подолати опір американця Кевіна Кінга (165 номер в АТР) – 6:4, 6:0.

Відзначимо, що в 1/4 фіналу наш тенісист зустрінеться з лідером посіву, 97-ю ракеткою світу Джорданом Томпсоном з Австралії.

У 2014 році суперники вже грали на челленджері у В'єтнамі, де австралієць здобув перемогу в наполегливому трехсетвом матчі.

Додамо також, призовий фонд даного крупного челленджера становить 127 тис. євро.

Нагадаємо, що на минулому тижні киянин доходив до чвертьфіналу одиночного та парного розряду в Ноттінгемі, але не зумів пройти далі.

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