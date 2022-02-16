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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Теніс: Світоліна з перемоги стартувала на змаганнях WTA-500 у Дубаї

Теніс: Світоліна з перемоги стартувала на змаганнях WTA-500 у Дубаї

Київ • УНН

 • 13624 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок у першому колі основної сітки турніру WTA-500 у Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Світоліна, яка має десятий номер посіву, впевнено виграла матч першого кола на турнірі WTA серії 500 у Дубаї. У двох сетах вона розібралася з представницею Єгипту Майяр Шеріф — 6:2, 6:3.

В активі Світоліної 4 з 11 реалізованих брейкпойнтів при 4-х подвійних помилках.

Відзначимо, що у наступному колі українка зустрінеться із швейцаркою Жіль Белен Тайхманн, яка займає 35 місце в WTA.

Довідка

Світоліна двічі брала титул у Дубаї (2017 та 2018).

Українські Національні Новини

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