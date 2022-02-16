Теніс: Світоліна з перемоги стартувала на змаганнях WTA-500 у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна провела стартовий поєдинок у першому колі основної сітки турніру WTA-500 у Дубаї, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Світоліна, яка має десятий номер посіву, впевнено виграла матч першого кола на турнірі WTA серії 500 у Дубаї. У двох сетах вона розібралася з представницею Єгипту Майяр Шеріф — 6:2, 6:3.
В активі Світоліної 4 з 11 реалізованих брейкпойнтів при 4-х подвійних помилках.
Відзначимо, що у наступному колі українка зустрінеться із швейцаркою Жіль Белен Тайхманн, яка займає 35 місце в WTA.
Довідка
Світоліна двічі брала титул у Дубаї (2017 та 2018).