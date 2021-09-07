Теніс: Стаховський з перемоги розпочав виступи на “челенджері” в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві поєдинками першого кола одиночного розряду продовжився відроджений турнір з тенісу категорії “челенджер”, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Шостий сіяний змагань Сергій Стаховський, який останній раз виступав на “челенджері” “Kyiv Open” у 2003 році, повернувся на відроджений легендарний турнір. Посіяний під шостим номером киянин не зазнав жодних проблем у матчі першого кола проти представника Нідерландів Джеллє Селса — 6:2, 6:3.
Натомість український дебютант турнірів категорії “челенджер” — Ілля Бєлобородько поступився першому сіяному, 155 ракетці світу аргентинцю Себастьяну Баєсу (3:6, 5:7).
Натомість інший дебютант Георгій Кравченко отримав перемогу над бельгійцем Йорісом Де Лооре — 5:7, 7:5, 6:3.
Доповнення
У другому колі Стаховський зіграє із переможцем у парі Табур (Франція) — Кіркін (Туреччина), а Кравченко зійдеться із казахом Тимофієм Скатовим, який обіймає 299 місце в АТР.