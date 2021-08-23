Теніс: Костюк розгромила суперницю на старті турніру WTA у Чикаго

Деталі

У стартовому матчі киянка, посіяна під 8 номером, змагалася із канадкою Кетрін Себовою. У першому сеті Себова не змогла зачепитися бодай за гейм, а в другому виграла три — 6:0, 6:3 на користь киянки.

Отже, Костюк провела свій перший поєдинок в Турі після “Вімблдону”. Українка записала в свій актив 20 перемогу в сезоні.

Доповнення

У другому раунді Костюк зіграє з переможницею матчу Ангеліна Калініна (Україна) — Кайя Канепі (Естонія), який триває в ці хвилини. Наразі Калініна виграла стартовий сет 6:0, 6:3.