Теніс: Костюк розгромила суперницю на старті турніру WTA у Чикаго

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого раунду турніру WTA-250 “Chicago Women’s Open”, що проходить на хардових кортах в Чикаго, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У стартовому матчі киянка, посіяна під 8 номером, змагалася із канадкою Кетрін Себовою. У першому сеті Себова не змогла зачепитися бодай за гейм, а в другому виграла три — 6:0, 6:3 на користь киянки.

Отже, Костюк провела свій перший поєдинок в Турі після “Вімблдону”. Українка записала в свій актив 20 перемогу в сезоні.

Доповнення

У другому раунді Костюк зіграє з переможницею матчу Ангеліна Калініна (Україна) — Кайя Канепі (Естонія), який триває в ці хвилини. Наразі Калініна виграла стартовий сет 6:0, 6:3.

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