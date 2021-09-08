Тай-брейк третього сету призвів до вильоту Світоліної з “US Open”

Деталі

У першому сеті протистояння із 73-ю ракеткою світу канадкою Лейлою Фернадес єдиний брейк здійснила суперниця 5-ї сіяної турніру.

У наступній партії на один брейк канадки Світоліна відповіла двома, забравши партію до свого активу. У вирішальному сеті доля поєдинку вирішувалася на тай-брейку. Доленосним став 11-й розіграш, коли при рахунку 5:5 м’яч потрапив у трос і допоміг Фернандес вийти вперед, а згодом і забрати гру до активу — 6:3, 3:6, 7:6 (5).

Примітно, що Світоліна лише вдруге в кар’єрі дійшла до чвертьфіналу даних змагань (попередній раз доходила до півфіналу).

Доповнення

У півфіналі 19-річна Фернандес зійдеться із кращою у парі Крейчікова (8 сіяна) — Соболенко (2).

Довідка

За виступ у 1/4 фіналу Світоліна отримає призові у вигляді 425 тис. дол., а Фернандес вже гарантувала собі, як мінімум 675 тис. дол. призових за прохід до четвірки найсильніших.