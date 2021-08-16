Таліби заявили, що не очікували такої швидкої перемоги

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Вони додали “Аль -Джазірі”, що мають канали спілкування з міжнародним співтовариством і хочуть мати стосунки зі світом, а не бути ізольованими.

Далі джерело каже, що таліби поважають “права і свободу вираження поглядів жінок та меншин у світлі шаріату”.

Нагадаємо

Захопивши Кабул, представник “Талібану” заявив, що “війна в Афганістані закінчилася”. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш закликав “Талібан” та всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок та дівчат в Афганістані.

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