Таліби заявили, що не очікували такої швидкої перемоги

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представник "Талібану" заявив, що бойовики не очікували швидкості, з якою вони заволоділи країною, особливо в столиці Кабулі. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Вони додали “Аль -Джазірі”, що мають канали спілкування з міжнародним співтовариством і хочуть мати стосунки зі світом, а не бути ізольованими.

Далі джерело каже, що таліби поважають “права і свободу вираження поглядів жінок та меншин у світлі шаріату”.

Нагадаємо

Захопивши Кабул, представник “Талібану” заявив, що “війна в Афганістані закінчилася”. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш закликав “Талібан” та всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок та дівчат в Афганістані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше 60 країн вимагають вільної евакуації своїх громадян з Афганістану

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