Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада (доповнено)

"Порадившись на місці, суд ухвалив відкласти дане судове засідання на 13 годину 28 листопада", - сказав головуючий суддя.

У свою чергу суддя Ростовського райсуду РФ О.Дехтярьов ще раз наголосив, що російський суд підтверджує можливість проведення відеодопиту сьогодні, навіть у позаробочий час.

Також він зазначив, що російський суд готовий провести наступне засідання 28 листопада.

Нагадаємо, 25 листопада В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.

25 листопада Святошинський районний суд Києва збирався через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.