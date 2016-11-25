Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева решил перенести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана на 28 ноября. Об этом заявил судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Посоветовавшись на месте, суд постановил отложить данное судебное заседание на 13 часов 28 ноября", - сказал председательствующий судья.
В свою очередь судья Ростовского райсуда РФ О.Дехтярев еще раз подчеркнул, что российский суд подтверждает возможность проведения видеодопроса сегодня, даже в нерабочее время.
Также он отметил, что российский суд готов провести следующее заседание 28 ноября.
Напомним, 25 ноября В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания в качестве свидетеля.
25 ноября Святошинский районный суд Киева собирался через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле об убийстве людей во время Евромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.