Свята 3 квітня: День народження мобільного телефону та штрих-коду

Свята

Сьогодні, 3 квітня, відзначають День народження мобільного телефону. Все, що ми сьогодні використовуємо щоденно — вихід в інтернет, спілкування у месенджерах, обмін файлами, фото, аудіо та відео, електронна пошта тощо — все це ще років 30 назад, здавалось, неможливо поєднати в одному апараті, який поміщається в кишені.

Сьогодні мобільний телефон є міні-комп’ютером, який дуже міцно увійшов в наше повсякденне життя.

Зокрема, 3 квітня святкують День народження штрих-коду. В цей день у 1973 році Бернардом Сілвером і Норманном Джозефом Вудлендом була презентована технологія, завдяки якій можна ідентифікувати товари. Винахід став ключовим у розвитку автоматизації обліку та продажу товарів.

Вперше таке маркування було нанесене на жувальну гумку у 1974 році. Цю гумку продали після сканування штрих-коду на касі в американському супермаркеті.

У цю суботу також святкують Всесвітній день вечірки (P-Day). Цей свято вперше відзначили у США у 1996 році. Ідею створення взяли з фантастичного роману “Політ” Ванни Бонт. У книжці йдеться про святковий день 3 квітня, який об’єднує все людство. Мета свята — показати, що світ може стати краще, якщо разом веселитися, пізнавати один одного і радіти життю. Девіз Party Day: “Вечірка — це протилежність війни”.

Релігійні свята

Віряни православної церкви 3 квітня вшановують пам’ять святителя Кирила Катанського (Сицилійського), єпископа. У народі день назвали “Катаніка” — остання можливість покататися на санках. Інші назви свята — “Кирило”, “День Кирила Качальника”, “Качальник”, “Колодязниця”.

Іменини

У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Ананій, Володимир, Домнин, Кирило, Пахомій, Серафим, Філімон, Фома, Яків.