Праздники 3 апреля: День рождения мобильного телефона и штрих-кода
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В этот день, 3 апреля, в мире отмечают День рождения мобильного телефона, Всемирный день вечеринки и День рождения штрих-кода. Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
Сегодня, 3 апреля, отмечают День рождения мобильного телефона. Все, что мы сегодня используем ежедневно — выход в интернет, общения в мессенджерах, обмен файлами, фото, аудио и видео, электронная почта и т.д. — все это еще лет 30 назад, казалось, невозможно совместить в одном аппарате, который помещается в кармане.
Сегодня мобильный телефон является мини-компьютером, который очень прочно вошел в нашу повседневную жизнь.
В частности, 3 апреля празднуют День рождения штрих-кода. В этот день в 1973 году Бернардом Сильвером и Норманном Джозефом Вудленда была представлена технология, благодаря которой можно идентифицировать товары. Изобретение стало ключевым в развитии автоматизации учета и продажи товаров.
Впервые такая маркировка была нанесена на жевательную резинку в 1974 году. Эту резинку продали после сканирования штрих-кода на кассе в американском супермаркете.
В эту субботу также отмечается Всемирный день вечеринки (P-Day). Этот праздник впервые отметили в США в 1996 году. Идею создания взяли из фантастического романа “Полет” Ванны Бонт. В книге говорится о праздничный день 3 апреля, объединяющий все человечество. Цель праздника — показать, что мир может стать лучше, если вместе веселиться, познавать друг друга и радоваться жизни. Девиз Party Day: “Вечеринка — это противоположность войны”.
Религиозные праздники
Верующие православной церкви 3 апреля отмечают память святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа. В народе день назвали “Катаника” — последняя возможность покататься на санках. Другие названия праздника — “Кирилл”, “День Кирилла Качальника”, “Качальник”, “Колодязниця”.
Именины
В субботу, 3 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Анания, Владимир, Домнин, Кирилл, Пахомий, Серафим, Филимон, Фома, Яков.