Світовий банк пообіцяв допомагати Україні в розбудові енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Світовий банк пообіцяв допомагати Міненерговугілля в розбудові енергетичного ринку. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
За даними пресслужби відомства, делегація Світового банку відвідала Україну, щоб познайомитися з новим урядом та ключовими зацікавленими сторонами для обговорення пріоритетних сфер в енергетичному секторі, а також можливостей потенційної підтримки.
Також у пресслужбі повідомили, що під час зустрічі сторони обговорили питання щодо розділення "Нафтогазу", статусу оптових ринків електричної енергії. Також ішлося про розвиток відновлюваних джерел енергії, зв'язок з європейською енергосистемою тощо.
Делегація пообіцяла надавати свою підтримку в розробці плану розширення мінімуму витрат та моделювання оптового ринку, а також засвідчила подальші наміри щодо надання допомоги Міненерговугілля.
Нагадаємо, новий оптовий ринок електроенергії був введений в Україні 1 липня 2019 року.
Додамо, що після введення ринку електроенергії всі виробники підняли ціни для промисловості.