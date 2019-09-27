Всемирный банк пообещал помогать Украине в развитии энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Всемирный банк пообещал помогать Минэнергоугля в развитии энергетического рынка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
По данным прессслужбы ведомства, делегация Всемирного банка посетила Украину, чтобы познакомиться с новым правительством и ключевыми заинтересованными сторонами для обсуждения приоритетных сфер в энергетическом секторе, а также возможностей потенциальной поддержки.
Также в пресс-службе сообщили, что во время встречи стороны обсудили вопросы разделения "Нафтогаза", статуса оптовых рынков электрической энергии. Также говорилось о развитии возобновляемых источников энергии, связь с европейской энергосистемой и тому подобное.
Делегация пообещала оказывать свою поддержку в разработке плана расширения минимума затрат и моделирование оптового рынка, а также показала дальнейшие намерения по оказанию помощи Минэнергоугля.
Напомним, новый оптовый рынок электроэнергии был введен в Украине 1 июля 2019 года.
Добавим, что после введения рынка электроэнергии все производители подняли цены для промышленности.