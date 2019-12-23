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Світові ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту впали

Київ • УНН

 • 12843 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок зранку впали в ціні до 65,92 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,33%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,18 долара за барель, втративши 0,43%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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