Світові фондові індекси змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За підсумками торгів 27 жовтня на світових фондових ринках провідні світові фондові індекси змінилися різноспрямовано, передає УНН з посиланням на Fin.Biz.Ua.
Північна і Латинська Америка:
Індекс DOW JONES знизився на 14,99 пункту (-0,08%) і становить 18184,34 пункту;
Індекс S&P 500 знизився на 4,27 пункту (-0,20%) і становить 2135,16 пункту;
Індекс NASDAQ знизився на 17,54 пункту (-0,33%) і становить 5232,72 пункту.
Європа/Африка/Середній Схід:
Індекс Euro Stoxx 50 Pr знизився на 9,31 пункту (-0,30%) і становить 3071,67 пункту;
Індекс FTSE 100 піднявся на 4,87 пункту (0,07%) і становить 69 62,96 пункту;
Індекс DAX знизився на 31,37 пункту (-0,29%) і становить 10678,31 пункту.
Азіатсько-тихоокеанський регіон:
Індекс NIKKEI 225 піднявся на 26,59 пункту (0,15%) і становить 17391,84 пункту.