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Теніс: Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open

Теніс: Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open

Київ • УНН

 • 14558 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла у стартовому поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт турніру.

Деталі

Світоліна обіграла француженку Фіону Ферро у двох сетах із рахунками: 6:1, 7:6 (7:4).

У другому колі змагань українка зустрінеться з іншою представницею Франції Армоні Тан. Гра відбудеться 19 січня.

Додамо

Тенісний турнір Australian Open 2022 триватиме в Мельбурні з 17 до 30 січня.

Нагадаємо

Еліна Світоліна – бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиничному розряді, переможниця 16 турнірів WTA, переможниця одного підсумкового турніру в одиничному розряді, колишня третя ракетка світу в одиничному розряді.

На початку листопада Світоліна вибула з першої десятки одиночного рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), в якій була з 22 травня 2017 року. Спортсменка опустилася на дев'ять позицій – із шостого на 15-те місце.

16 липня 2021 року Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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