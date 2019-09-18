Світоліна не змогла завершити поєдинок на турнірі в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи в рамках турніру WTA із призовим фондом 500 тис. дол. в китайському Гуанчжоу, передає кореспондент УНН.
У поєдинку другого кола престижних змагань перша сіяна змагалася із 63 ракеткою світу Марією Боузковою з Чехії. Перша партія закінчилася на користь чешки — 6:4, яка здійснила єдиний і вирішальний брейк у десятому геймі.
У другому сеті спортсменки обмінялися брейками, але при рахунку 3:4, українка прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.
Примітно, що Світоліна була останньою представницею України на турнірі. Раніше у другому колі Катаріна Завацька поступилася Софії Кенін з США — 4:6, 2:6, а вчора у першому колі зазнала фіаско Катерина Козлова від рук китаянки Чжан Шуай.