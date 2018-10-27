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Світоліна дізналася ім'я супротивниці по півфіналу Підсумкового турніру WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За підсумками матчів третього туру “Червоної групи” Підсумкового турніру WTA стала відома опонентка українки Еліни Світоліної по півфіналу, інформує УНН з посиланням на WTA.

На даному етапі змагань на Світоліну чекає протистояння з 9-ю ракеткою світу нідерландкою Кікі Бертенс

Бертенс на цьому етапі перемогла Ангелік Кербер, пройшла на відмові Наомі Осаку та поступилася переможниці квартету Слоан Стівенс.

Примітно, що нідерландка на змагання в Сінгапурі потрапила тільки через травму Сімони Халеп.

Відзначимо, що в іншому півфіналі зустрінуться Слоан Стівенс (США) і Кароліна Плішкова (Чехія).

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