Свитолина узнала имя соперницы по полуфиналу Итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По итогам матчей третьего тура “Красной группы” Итогового турнира WTA стала известна оппонентка украинки Элины Свитолиной по полуфиналу, информирует УНН со ссылкой на WTA.
На данном этапе соревнований на Свитолину ждет противостояние с 9-й ракеткой мира голландкой Бертенс
Бертенс на этом этапе победила Кербер, прошла на отказе Наоми Осаку и уступила победительнице квартета Слоан Стивенс.
Примечательно, что голландка на соревнования в Сингапуре попала только из-за травмы Симоны Халеп.
Отметим, что в другом полуфинале встретятся Слоан Стивенс (США) и Каролина Плишкова (Чехия).