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Свинина та сало продовжують бити цінові рекорди

Свинина та сало продовжують бити цінові рекорди

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. За місяць середні ціни на свинину в Україні зросли на 0,8%, на сало - на 4,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

За підсумками січня, вартість 1 кг свинини в Україні в середньому становила 110,28 грн, 1 кг сала - 72,20 грн.

Так, за даними Держстатистики, досить відчутно подорожчало сало у столиці та області - до 110,63 та 81,53 грн за 1 кг відповідно.

Для жителів центральної України свинина також зросла у ціні. За підсумками січня вартість 1 кг продукту у Києві в середньому становила 118,21 грн, в області - 114,63 грн.

Тим часом, поголів’я свиней в Україні скорочується. Показник "просів" ще на 8%. Серед причин – поширення АЧС в країні.

Нагадаємо, у ФАО заявили, що з’ясувати ступінь поширення африканської чуми в Україні неможливо через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб швидко виявляти та підтверджувати захворювання.

Цього року КМУ виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це попри те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.

Як повідомив нардеп С.Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 рр. витратило понад 3 млн грн недоцільно.

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