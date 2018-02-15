Свинина та сало продовжують бити цінові рекорди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За місяць середні ціни на свинину в Україні зросли на 0,8%, на сало - на 4,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
За підсумками січня, вартість 1 кг свинини в Україні в середньому становила 110,28 грн, 1 кг сала - 72,20 грн.
Так, за даними Держстатистики, досить відчутно подорожчало сало у столиці та області - до 110,63 та 81,53 грн за 1 кг відповідно.
Для жителів центральної України свинина також зросла у ціні. За підсумками січня вартість 1 кг продукту у Києві в середньому становила 118,21 грн, в області - 114,63 грн.
Тим часом, поголів’я свиней в Україні скорочується. Показник "просів" ще на 8%. Серед причин – поширення АЧС в країні.
Нагадаємо, у ФАО заявили, що з’ясувати ступінь поширення африканської чуми в Україні неможливо через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб швидко виявляти та підтверджувати захворювання.
Цього року КМУ виділив на боротьбу з АЧС сотні мільйонів. І це попри те, що в попередні роки Держпродспоживслужба дуже неефективно використала бюджетні кошти.
Як повідомив нардеп С.Тригубенко, відомство протягом 2016-2017 рр. витратило понад 3 млн грн недоцільно.