Свинина и сало продолжают бить ценовые рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. За месяц средние цены на свинину в Украине выросли на 0,8%, на сало - на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По итогам января стоимость 1 кг свинины в Украине в среднем составляла 110,28 грн, 1 кг сала - 72,20 грн.
Так, по данным Госстатистики, весьма ощутимо подорожало сало в столице и области - до 110,63 и 81,53 грн за 1 кг соответственно.
Для жителей центральной Украины свинина также выросла в цене. По итогам января стоимость 1 кг продукта в Киеве в среднем составляла 118,21 грн, в области - 114,63 грн.
Между тем, поголовье свиней в Украине сокращается. Показатель "просел" еще на 8%. Среди причин - распространение АЧС в стране.
Напомним, в ФАО заявили, что выяснить степень распространения африканской чумы в Украине невозможно из-за ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб быстро обнаруживать и подтверждать заболевания.
В этом году КМУ выделил на борьбу с АЧС сотни миллионов. И это несмотря на то, что в предыдущие годы Госпродпотребслужба очень неэффективно использовала бюджетные средства.
Как сообщил нардеп С.Тригубенко, ведомство в течение 2016-2017 гг. потратило более 3 млн грн нецелесообразно.