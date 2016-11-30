Свідок у справі А.Чийгоза заплутався у свідченнях – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні свідок у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на судовому засіданні надала свідчення, які відрізняються від попередніх. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Єдиним допитаним сьогодні виявилася потерпіла Лобинцева, яка також допитувалася в режимі відеоконференцзв'язку з Москви. Лобинцева роздавала георгіївські стрічки на мітингу. За її словами, в цей момент до неї підійшов Чийгоз і повідомив, що необхідно прибрати чоловіків, тому що почнеться щось страшне", - зазначив М.Полозов.
При цьому він додав, що у попередніх свідченнях Лобинцева заявила, що Чийгоз вимагав від неї припинити роздавати георгіївські стрічки учасникам мітингу.
"Суть протиріч вона не змогла пояснити. Ніяких інших дій Чийгоза, крім цієї розмови з нею, вона пояснити не змогла", - розповів він.
За словами М.Полозова, наступне судове засідання відбудеться у четвер, 1 грудня, о 9.30.
Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
У справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза було допитано більше, ніж 100 свідків, але жоден не дав свідчень про підсудного.