Свидетель по делу А.Чийгоза запутался в показаниях - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня свидетель по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на судебном заседании дала показания, которые отличаются от предыдущих. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Единственным допрошенным сегодня оказалась потерпевшая Лобинцева, которая также допрашивалась в режиме видеоконференцсвязи из Москвы. Лобинцева раздавала георгиевские ленты на митинге. По ее словам, в этот момент к ней подошел Чийгоз и сообщил, что необходимо убрать мужчин, потому что начнется что-то страшное", - отметил Н.Полозов.
При этом он добавил, что в предыдущих показаниях Лобинцева заявила, что Чийгоз требовал от нее прекратить раздавать георгиевские ленточки участникам митинга.
"Суть противоречий она не смогла объяснить. Никаких других действий Чийгоза, кроме этого разговора с ней, она объяснить не смогла", - рассказал он.
По словам Н.Полозова, следующее судебное заседание состоится в четверг, 1 декабря, в 9.30.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
По делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза были допрошены более 100 свидетелей, но никто не дал показаний о подсудимом.